星野リゾートは、年間を通じて計画的に連休を楽しみ尽くす「連休攻略シリーズ」を開始する。連休攻略シリーズ○2026年の連休は「攻略」が必要?2026年は、1月から11月まで、ほぼ毎月のように計8回以上の3連休が訪れる、稀に見る「連休アタリ年」。外出のチャンスが飛躍的に増える一方、混雑による「時間のロス」が懸念される。せっかくの3連休も渋滞や行列に時間を取られては、本来の目的であるリフレッシュを十分に味わうことがで