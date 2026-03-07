俳優の久間田琳加さん（25）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。スリット入りのドレス姿を披露した。「さらに美しさ増してる」の声久間田さんは「今日はもっと出してくよーーー」といい、大胆なスリットが入りのドレスショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、背中が開いたデザインで、大胆な深めのスリットが入ったノースリーブのドレスを着用。手すりに肘をつき、抜群のスタイルを披露していた。4枚