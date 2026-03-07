同じメニューを続けると、筋肉は「停滞期」に入る 筋肉の成長にはプログレッシブオーバーロードが必要 トレーニングを始めてしばらくすると、はじめのうちは順調に増えていた筋肉が増えにくくなる「停滞期」がやってきます。同じメニューを続けているうちに、身体が徐々に筋肉にかかる刺激に慣れて反応が鈍くなり、成長が止まってしまうのです。そのため、筋肉の成長を続けるためには、重