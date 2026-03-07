これが買えない！ キャリア７戦以上 キャリア７戦以上は［0・0・1・13］で、17年３着ゴールドケープを最後に馬券に絡んでいない。 経験数の多さは好走にはつながらず、キャリアが多いだけの馬はよほどの強調材料がない限り買えない。 フィリーズレビュー過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』