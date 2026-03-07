（）は予想1株利益、単位:ドル 9日（月） ＨＰエンタープライズ（0.58） 10日（火） オラクル（1.70） コールズ（0.85） 12日（木） アドビ（5.88） ダラー・ゼネラル（1.63） レナー（0.95） ※予定は変更になる場合があります