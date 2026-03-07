来週の米国債入札カレンダー3年、10年、30年で総額1190億ドル 10日（火） 3年債（580億ドル） 11日（水） 10年債（390億ドル） 12日（木） 30年債（220億ドル） 総額1190億ドル ※予定は変更することがあります