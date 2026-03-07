来週の主な予定米消費者物価とPCE価格日本実質賃金FRBブラックアウト米夏時間 ・日本実質賃金ボーナスと物価上昇鈍化受け13カ月ぶりプラス転換か ・日本GDP改定上方修正見通し、設備投資の伸びが予想大きく上回る ・13日にPCE価格指数、個人所得支出、GDP改定など米重要統計重なる ・米国市場が夏時間入り経済統計発表が1時間早くなる、11日CPIは21時半 ・FRBブラックアウト期間FRB当局者の金融政策