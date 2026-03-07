２日からの週は、中東情勢の急激な悪化を軸に、為替・株式・原油が一体で揺さぶられる「地政学ショック相場」となった。米国・イスラエルによるイラン攻撃でハメネイ師死亡が伝わると、市場は一気にリスク回避へ傾き、ドル円は155.85付近から157円台後半へと上昇し、「有事のドル買い」と円買いが交錯する不安定な値動きが続いた。ユーロドルは1.17台から1.15台へ、ポンドドルも1.34台から1.32台へと大台割れが進み、主要