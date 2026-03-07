ミラノ・コルティナパラリンピックは、現地時間の6日に開会式が行われます。県勢は、4つの競技に7人が出場を予定していますが、そのうち4人が出場するのが、パラアイスホッケー。2010年のバンクーバー以来のメダルを目指します。スピード。そして、激しい競り合い。新津和良・副キャプテン「体をぶつけ合うところは、自分の魂を削ってぶつけに行くので」熊谷昌治・キャプテン「敵をかいくぐって、パスをつ