「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）始球式には中継を担当するＮｅｔｆｌｉｘのドラマ、実写版の「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」のキャストが登場。中でも昨年、ドジャースで始球式を務めたナミ役のエミリー・ラッドも紅一点で球場を盛り上げた。実はエミリーは米国時間の昨年７月３日、ドジャースタジアムで行われたホワイトソックス戦で始球式を務めた。さ