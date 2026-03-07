東日本大震災から15年になるのを前に中学生が防災を学びました。東京・立川市の「立川防災館」の地震コーナーはリニューアルし、過去の大地震などを体験できるようになりました。20日の一般公開を前に市内の中学生が訪れ、地震や防災の知識を深めました。東京消防庁・田中智子防災安全課長：命を守るための知識と行動をぜひ、立川防災館で学んでください。