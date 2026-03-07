無印良品が季節限定で販売する桜フレーバーのお菓子は、春の訪れを感じさせる華やかな味わいが魅力。今年も、和菓子好きも洋菓子好きも大満足なラインアップが揃っています。今回は、特におすすめなお菓子を3つ紹介。桜の花や葉の優しい香りを活かしたお菓子は、おうちカフェやお花見のお供にもぴったりですよ。毎年春になるのが楽しみになるおいしさ●桜のラングドシャ（490円）桜風味のラングドシャ生地にホワイトチョコレートを