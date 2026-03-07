2大会連続でWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場中のチェコ代表を支える“韓国の野球人”がいる。韓国で18年間にわたり少年野球を指導しているオ・スンジュン氏（44）がその人だ。【写真】はち切れそう…韓国美女チアの大胆私服SHOTかつては高校球児として白球を追い、現在は南原（ナムウォン）市リトルや球団の監督を務めるオ・スンジュン氏は、昨年11月にソウルで開催された韓国対チェコの強化試合2連戦が終了した