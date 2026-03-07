ラ・リーガ第27節が6日に行われ、セルタとレアル・マドリードが対戦した。前節、ヘタフェに0−1と競り負けて痛恨のラ・リーガ連敗となったレアル・マドリード。これで首位のバルセロナとの勝ち点差が「4」に広がった。週明けにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のマンチェスター・シティ戦を控える中、フライデーナイト開催となったアウェイゲームでは6位のセルタと対戦。ロドリゴに加え、キリアン・エンバペを負傷で欠くチーム