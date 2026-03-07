FAカップ5回戦が6日に行われ、ウルヴァーハンプトンとリヴァプールが対戦した。今週ミッドウィークのプレミアリーグで対峙した両者によるベスト8進出を懸けたFAカップでの再戦。そのリーグ前節では最下位相手に1−2の敗戦を喫し、公式戦連勝が「4」でストップしたリヴァプール。その敗戦からのバウンスバックを図った一戦ではウーゴ・エキティケに代えてリオ・ングモハを起用するなど、若干のターンオーバーを敢行。遠藤航はケ