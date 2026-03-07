日体大のレスリング部員が違法薬物を使用した疑いで書類送検されました。日体大は6日、レスリング部の学生1人が違法薬物を使用した疑いで書類送検されたと発表しました。2025年12月には別の男子部員が公然わいせつ容疑で逮捕され、警察が違法薬物使用について調べていました。