2年ぶりの都市対抗出場と悲願の日本一を狙う東海理化にあって、先発、リリーフでフル回転を期待されるのが入社2年目を迎えた新地智也投手（23）だ。「昨年はさまざまな大会を経験させていただきました。今年は先発にこだわって、軸になるピッチャーになりたいと思います」どの場面でも冷静さを失わず、自分の投球をするのが最大の持ち味。カットボール、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームの変化球を自在に操り