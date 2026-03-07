北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは、子どもたちとかるたで交流されました。6日午後、紀子さまと悠仁さまは留寿都村にあるこども園を訪問されました。園児たちのかるた遊びに加わった悠仁さまは「王様じゃんけんしよう」と呼びかけて、勝った子どもに自分が取った札を譲り、「子どもたちと一緒に時間を忘れて楽しめました」と話されたということです。今回の北海道訪問はスキーオリエンテーリングの国際大会を観