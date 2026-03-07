スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を体感できる展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』が、きょう6日から東京・六本木ミュージアムで開幕した。あわせて、フロイド・リーチ役の声優・岡本信彦、ラギー・ブッチ役の声優・市川蒼がプレスイベント＆ゲスト会見に登壇した。【写真】まるでキャラクターが目の前に！市川蒼もおすすめの『ツイステ展』衣装展示