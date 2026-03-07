◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真選手が初戦のチャイニーズ・タイペイ戦を終えて、「台湾も日本の応援もすごくて、楽しかった」と語りました。2回に大谷翔平選手が先制の満塁ホームランを放つと、打線がつながり一挙10得点。岡本選手も「すごくあれで気楽になれましたし、その後もみんなでつないでいい試合ができた