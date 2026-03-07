◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）今年初めての甲子園での試合はソフトバンクが相手だった。昨秋の日本シリーズで敗れた相手である。阪神監督・藤川球児は「いやあ、特に」と言ったが、見る側はどうしても宿敵と映る。日本一を決められた第5戦（10月30日）では石井大智、村上頌樹がともに外角低め速球を柳田悠岐、野村勇に甲子園の反対方向に本塁打された。パワーを見せつけられた格好だった。