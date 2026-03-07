インド・ニューデリーにあるハンセン病回復者や家族が住むコロニー＝2025年11月（共同）世界のハンセン病新規発症者の最多6割が集中しているインドには、回復者や家族でつくるコロニー（集落）が全土に約750カ所ある。回復者は周囲からの差別や偏見に耐えながらの生活を余儀なくされてきた。子や孫に恵まれても物乞いをして日々をしのがざるを得ず、負の連鎖から抜け出すのは容易ではない。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎