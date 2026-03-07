愛知・名古屋市内のマンションで男性を殺害し、貴金属など7500万円相当を奪った罪などに問われていた女に、名古屋地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。無職の内田明日香被告（32）は、3年前、名古屋市中区のマンションで貴金属買取店の店長・阿部光一さん（当時42）の首を絞めて殺害して遺体をクローゼットに隠し、7500万円分の貴金属を奪った罪などに問われていました。強盗殺人の罪については否認していた内田被告に対し、名