11日で東日本大震災から15年、「news zero」は被災者の方々に「あの日の自分に伝えたいこと」について伺いました。自身の経験を伝える防災ガイド・澤口強さん（46）「持ち出し袋を準備するとか日頃からやっていかなければ、助かる命も助からないと思います。まさか津波が来ると思わなかったので（準備を）していなかった。飲み物・食べ物・ラジオ・小銭・貴重品、いざという時に役に立つ」「援助が来るまで自分でどうにかしなけれ