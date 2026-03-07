2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と大矢明彦氏が、西武・桑原将志について言及した。桑原は今オフFA権を行使して、DeNAから西武に移籍。齊藤氏は「練習試合でもダイビングキャッチしたり、桑原らしいプレーをしている。今までの西武ライオンズにないキャラの選手じゃないかなと思いますね」と評価し、「パフォーマンスもしたいんだろうけど、遠慮している。そのうち出てくると思い