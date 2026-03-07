ダイキンオーキッドレディース第2日女子ゴルフの国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディスが6日、沖縄・琉球GC（6610ヤード、パー72）で第2日が行われ、ツアー通算12勝の小祝さくら（ニトリ）は1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算3アンダーで首位と8打差の13位とした。約7か月ぶりの復帰戦でホールインワンを達成。賞金の使い道を明かした。160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放った打球は、グリーンで弾