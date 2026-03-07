学童野球で部員増を実現した3チームから学ぶ“再生のヒント”学童野球の現場では、競技人口の減少や少子化により、部員不足に悩むチームも少なくない。しかし、運営方針を柔軟に見直すことで、子どもの笑顔と部員数を劇的に回復させている実例もある。旧来の慣習に縛られすぎず、親子が無理なく楽しめる環境を整える視点とは。部員急増を実現した3チームの温かな取り組みを紐解いていく。※情報は取材時・試合数の過多による選手