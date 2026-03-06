Image: WebXray 2024年8月6日の記事を編集して再掲載しています。真実を知るのは怖いけど、やってみましょうか。オンライン上で過ごすすべての時間、私たちはずっと追跡されています。Google（グーグル）、Facebook（フェイスブック）、Amazon（アマゾン）、そして他の何百ものウェブサイトが、検索ワード、マウスクリック、ウェブサイト訪問を記録しているのです。でも、ほとんどが合法に行