デローサ監督もお手上げ「満塁弾を見たよ」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンド・ブラジル戦に臨む。マーク・デローサ監督が試合前に会見に臨み、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）の満塁弾について笑顔で言及した。大谷は前日6日に東京ドームで行われた1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で出場。2回に先制の満塁本塁打を放つ