パンツスタイルが定番という人も、季節の変わり目は気分を変えてみたくなるもの。甘さ控えめなスカートを探すなら、【LEPSIM（レプシィム）】の「ニットスカート」をチェックしてみて。すっきりとしたナローシルエットでカジュアルにもきれいめにも振れる優秀アイテムです。スタッフさんの着こなし術とともに、その魅力をレポート。 着回し力重視ならシンプルな一枚を 【LEPSIM】「14ゲージ