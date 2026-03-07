今日7日(土)は、太平洋側は多くの所で晴れますが、日本海側は雨や雪が降るでしょう。全国的に、風が強まります。特に、東北と北海道は、強風による交通の乱れに十分な注意が必要です。低気圧が北日本付近で発達今日7日(土)は、低気圧が発達しながら北日本付近へ進みます。全国的に風が強まるでしょう。特に、低気圧が近づく東北や北海道では、強風による交通機関の乱れに十分な注意が必要です。【各地の天気】北海道は断続的に湿っ