▼山梨県（甲府地方気象台・７日５時）【中・西部】くもり後晴れ【東部・富士五湖】くもり後晴れ▼長野県（長野地方気象台・７日５時）【北部】くもり一時雨か雪【中部】くもり後晴れ【南部】くもり後晴れ▼新潟県（新潟地方気象台・７日５時）【下越】雨時々止む【中越】雨時々止む【上越】雨時々止む【佐渡】雨時々止む▼富山県（富山地方気象台・７日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼石川県（金沢地方気象台・７日