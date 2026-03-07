俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女・Ｋｏｋｉ，のモデル姿が公開された。アパレルブランド「ＡＢＡＴＨＩＮＧＡＰＥ」の公式インスタグラムに登場。韓国の店舗を訪れたそうで、「店内をいち早くチェック！」とミニで足を見せたＫｏｋｉ，の着こなしがアップされた。Ｋｏｋｉ，も自身のアカウントで投稿をシェア。身長１７０センチの抜群スタイルにフォロワーから「キレイ」「可愛い」「美的オーラ半端ない」との声が