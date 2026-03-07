第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDの戦いが6日（日本時間7日）から始まったマイアミのローンデポパークでは、早くも侍ジャパンのユニフォーム、シャツが販売されている。「絶対王者Undefeated」と刻まれた日本のユニホームは269ドル（約4万2233円）。さらにJAPANと記された白のシャツ（44.99ドル＝同約7063円）、紺のシャツ（39.99＝同6278円）ドルの3種類がメインのグッズストアで売り