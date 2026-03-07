大谷の先制満塁弾から始まった13得点の猛攻は、台湾の心を折るには十分だった(C)Getty Imagesこれ以上ない完璧なスタートだ。3月6日、野球日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームで台湾代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド初戦に臨み、13-0で7回コールド勝ち。大谷翔平が先制の満塁弾を放つなど、打線が13安打13得点と爆発し、投手陣もしっかりと無失点で抑えた。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の