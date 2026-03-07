クロスカントリースキーのフリー走法と射撃（伏射）を組み合わせた競技、パラバイアスロン。「登り坂や下り坂、カーブなどのあるコースを滑走し、射場で射撃する」ことを繰り返し、ゴールするまでのタイムを競います。射撃の技術と走力はもちろんのこと、持久力と集中力が求められる過酷な競技です。パラリンピックでは、立位、座位に加え、視覚障がいカテゴリーも実施されています。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技