私たち日本人にとって「文字を書く」ことはあまりにも当たり前だ。しかし、「相手にきちんと伝わる文章」の書き方を体系的に学ぶ機会は、意外なほど少ないのではないだろうか。難解なニュースを平易に解説する著書を数多く手がけてきた池上彰氏は、執筆の際に何を意識しているのか。文章を書くうえで大切な4つのポイントを、本人がわかりやすく解説する。※本稿は、ジャーナリストの池上 彰『池上彰が話す前に考えていること』（新