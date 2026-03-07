ホワイトソックスが６日（日本時間７日）、侍バージョンの村上宗隆ボブルヘッドの配布を発表した。球団からは計６人の現役選手及びＯＢが、今ＷＢＣに参加しており、「ダブルプレーチケット」と銘打って企画を実施。指定されたシーズン中の本拠地２試合の観戦チケットを割安価格で購入できるだけでなく、ホワイトソックスのＷＢＣ参加２選手のボブルヘッドが配布されることになっている。対象試合は現地６月２８日のロイヤルズ