女優の井桁弘恵が雰囲気をがらりと変えたモデルショットが話題になっている。井桁は７日までに更新した自身のインスタグラムに普段のイメージから大きく変えたショットを投稿。白のサングラスにピンクのトップスを合わせた個性的なコーディネートを披露し、「ＩｎＲｅｄ４月号に参加させていただいています！」と報告。続けて「かわいいぃ！！が思わず声にでちゃうときめく服を纏ってとっても楽しい撮影でした。」と感想を記