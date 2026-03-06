健康診断のたびに「メタボ予備軍」と告げられ、腹囲を気にしながらビールを控えてきたという方も多いかもしれません。でも精神科医の和田秀樹さんによると、65歳からは「やせ＝健康」という常識を捨てて、むしろ体重増加を目指す必要があるそうです。新書『65歳からは戦略的ちょいデブ』（青春出版社刊）から、やせていることのリスクと「ちょいデブ」のメリットを教えてもらいます。「やせ＝健康」は何歳までの話か健康診断を受