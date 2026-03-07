新型補給機「HTV―X」1号機＝昨年10月（油井亀美也飛行士のX投稿から）国際宇宙ステーション（ISS）に食品や機材などを届けた日本の新しい無人補給機「HTV―X」1号機が4カ月余りの係留を経て、7日未明に太平洋の上空400キロ付近でISSを離脱した。これから約3カ月間、宇宙空間を飛びながら新技術の実験に挑む。先代の補給機「こうのとり」は、ごみを積んでISSを離脱すると、すぐに大気圏に突入して焼却処分されていたが、HTV―X