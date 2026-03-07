3月に入り、家に3つあるそれぞれ種類の違う桜の木のうち、いちばん早く咲くおかめ桜のつぼみが大きくなってきました。そんな中、中東情勢は緊張を増しています。空港を攻撃されたドバイには、これから私たち競馬関係者が多く行くことになる時期ですが、招待された馬の陣営はどうしたらいいか迷っていることでしょう。私の担当馬も2頭選出されていて準備を進めているのですが、今回私は当初からの予定通りドバイには行かず、