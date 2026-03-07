「おい、ブス。前へ出ろ」ガールズグループ4Minute（フォーミニッツ）出身の女優ナム・ジヒョンが、過去にドラマ監督から受けた暴言を告白し、波紋を広げている。【画像】ワイヤーで足を縛り、馬を死亡させた“虐待”韓国ドラマナム・ジヒョンは3月3日、女優ファン・ボラのYouTubeチャンネル「ボライエティ」に公開された動画に出演。映像の中で彼女は、現在「バレエ＋ピラティス」の講師として活動している近況を明かし、注目を集