◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）どの打順でも結果を残す。それが吉田正尚という男だ。1番・大谷の満塁弾で4点を先制した直後の2回2死一塁の2打席目。カウント1―2から鄭浩均（テイ・コウキン）のまん中150キロ直球にスイングを仕掛けた。「追い込まれていたんですけど何とかつなぐ（意識で）。後ろにいいバッターがいますんで」右中間を真っ二つに割る一撃で一走・鈴木を本塁へ迎え入れた