◇第6回WBC1次ラウンドC組日本13ー0台湾（2026年3月6日東京D）メジャーリーガーとして臨んだ村上は「6番・一塁」で出場。2回の10点攻撃では先頭で四球。一巡して迎えた2死一、三塁では、投手強襲の適時打で6点目を挙げるなど、3打数1安打1打点1四球だった。強化試合2試合は無安打。だがこの日、打撃練習中に大谷と言葉を交わし「“一緒に行こうぜ”と言っていました」という言葉通り攻撃の起点になった。試合後の取材対