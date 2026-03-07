タレント・キルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、7日までに自身のSNSを更新。俳優・勝野洋（76）が日常的に食している「食品」を明かし、1年分が“ズラッ”と常備された冷凍庫内の写真を披露した。【写真】すごい量！勝野洋が日常的に食べている「めかぶ」が1年分ストックされた冷凍庫この日の投稿では、愛猫の様子や孫が自転車に乗れるようになったことなど、近況をまとめて紹介。そのなかで「勝野パパの健康は