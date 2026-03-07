イランのペゼシュキアン大統領は、一部の国が戦闘終結に向けた仲介を始めたと明らかにしました。イランのペゼシュキアン大統領は6日、「一部の国が戦闘終結に向けた仲介を始めた」とSNSに投稿し、攻撃の即時停止を強く求めました。一方で、「平和を求めるが、国家の尊厳と主権を守ることをちゅうちょしない」として、徹底抗戦の構えも示しました。こうした中、イスラエル軍は6日、イランの首都テヘランにある地下施設を空爆しまし