お笑いコンビ「千鳥」のノブさんの姪で、BMXライダーの早川優衣さん（24）が自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告しました。【写真】「入籍しました！！！」夫と手つなぎ…新婚2ショット披露「いつも応援してくださる皆様へ。直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさいこの場をお借りしてご報告させてください」という前置きをし、「入籍しました！！！」と報告。お相手については「いつも一緒に笑ってくれ