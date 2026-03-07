日本テレビ系の朝の情報番組「ZIP！」で初代お天気キャスターを務めたタレントでフリーアナウンサーの佐々木もよこさん（39）が自身のXを更新。iPhoneに表示された謎のマークについて言及し、話題となっています。【写真】「この右下のやつなに！？」人気番組初代お天気キャスターのiPhone画面（実際の写真）佐々木さんが注目したのは、iPhoneのコントロールセンター上に現れる、車と複数の点が描かれたアイコン。フォロワーに