東京スカイツリーがWBC仕様の特別ライティングを点灯、海外記者も注目ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の熱気は、球場外の東京の街にも波及している。東京のシンボルである東京スカイツリーがWBCのロゴをイメージした特別ライティングに彩られ、海外の記者も「日本中が興奮している」と驚きをもって伝えている。東京スカイツリーは5日と6日の2日間にわたり、WBCのロゴをイメージした特別ライティングを実施。5日は午